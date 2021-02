Morre cachorro baleado por suposto policial militar na Vila da Barca

A ONG Au Family, que acolhe animais e milita na causa da proteção e adoção de cães e gatos abandonados, comunicou nas redes sociais a morte do cachorro Negão (ou Pepito), na tarde desta segunda-feira (8). O animal foi baleado por um suposto policial militar na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, e passou por cirurgia, mas hoje sofreu uma convulsão e não resistiu.

O baleamento de Negão ocorreu no dia 1º deste mês de fevereiro. De acordo com relatos de testemunhas, o PM estaria em ronda no bairro do Telégrafo e disparou contra o cachorro, porque o animal teria latido para ele. As investigações seguem para o esclarecimento da autoria e da responsabilização pela morte do cão.