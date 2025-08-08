Capa Jornal Amazônia
Morre bebê de grávida agredida por companheiro em Santarém

A vítima que estava no oitavo mês de gestação foi espancada na tarde de quinta-feira (7)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Reprodução / Arquivo)

O bebê da mulher grávida de oito meses, que foi agredida pelo companheiro em Santarém, não resistiu e teve morte confirmada. O óbito fetal foi constatado na tarde de quinta-feira (7), após avaliação médica e exames realizados no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS). A mulher havia sido socorrida após ser espancada pelo suspeito horas antes, na comunidade Tabocal, região do planalto BR-163.

Por meio de nota divulgada à imprensa, o hospital ainda informou que uma gestante-se internada na Ala Materno-Infantil da unidade. Ela está consciente e tem quadro clínico considerado estável. Além disso, os médicos avaliarão se o parto do feto morto será realizado por indução ou cesárea.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Santarém. "A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O suspeito foi preso em flagrante, prorrogado para os procedimentos cabíveis e está à disposição da Justiça", comunicou.

Agressão

A mulher grávida havia pedido de socorro a um vizinho após ser agredida pelo companheiro. Ela apresentou hematomas no rosto, barriga e pés quando foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Hospital Municipal.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar e prender o suspeito em flagrante. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) que investiga o caso. Ao ser questionado sobre o caso, o suspeito, de 25 anos, negou ter agredido uma companheira.

