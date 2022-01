Morre bebê da mulher que teve o corpo queimado pelo companheiro em Cametá

Dois dias após uma jovem que estava grávida de seis meses ser atacada e incendiada viva, nesta segunda-feira (17), a morte do bebê foi confirmada pela família da vítima, na tarde desta quarta-feira (19). Ainda de acordo com a mãe da vítima, a filha, de 22 anos, está em estado grave. Um homem, identificado como Mizael Braga Caldas, de 30 anos, é suspeito de jogar gasolina e atear fogo na companheira grávida. O caso ocorreu na Vila do Carmo, na cidade de Cametá, no nordeste paraense.

Durante a conversa que a Redação Integrada de O Liberal teve com a mãe da jovem, que não quis se identificar, ela relatou que o casal vivia um relacionamento conturbado e as agressões eram constantes: "A revolta é grande. A mãe dele disse que antes da polícia ir na casa dela, a população queria pôr fogo na casa dela".

Durante a entrevista, a ambulância que conduzia a filha dela chegou no Hospital Metropolitano e, aos prantos, a mãe fez um alerta. "É muito difícil a gente ver um filho nosso todo queimado... E quando a gente chama atenção, o filho não quer ouvir. Isso aí fica como exemplo para muitos filhos que não querem ouvir os pais."

O criminoso fugiu após o crime. Segundo as autoridades policiais, diligências já estão sendo realizadas com o objetivo de localizar e prender Mizael.