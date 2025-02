Moradores interditam trecho da PA-127 que dá acesso à Belém-Brasília

Moradores da zona rural entre os municípios de São Domingos do Capim e São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, fecharam um trecho da PA-127, na manhã deste sábado (1º/02), em protesto contra a falta de lombadas no local. A estrada é um dos corredores logísticos para acesso à BR-010, ou seja, a movimentada rodovia Belém-Brasília.

O protesto foi encerrado no final da manhã, após a presença na área de uma equipe do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Os moradores informaram que há comunidades rurais no entorno da rodovia, como a 'Barão do Rio Branco', a 'Irmã Adelaide' e o próprio acesso ao município de Magalhães Barata.

Em um vídeo gravado por um motorista, que passou no momento da manifestação, as pessoas se apresentaram como das comunidades e fizeram várias queixas sobre os riscos de acidentes por causa da ausência de lombadas e outros recursos de tráfego que possam garantir a redução da velocidade dos veículos.

Conforme os manifestantes, já teve lombadas no trecho mas um órgão de trânsito retirou e os moradores afirmam que as famílias e grande número de jovens e crianças, correm riscos sempre que precisam atravessar a pista.

"Faz mais de um ano que tiraram (as lombadas) e não vieram mais", diz uma mulher no vídeo gravado. Um homem conta que recentemente um carro, em alta velocidade, atropelou uma novilha, (vaca jovem), que morreu na hora. "Ela foi parar lá naquele poste", diz o homem.