Moradores fecham rua para tentar impedir ação da Polícia Militar

Circulam, nas redes sociais, vídeos mostrando que algumas pessoas tentaram obstruir a ação da Polícia Militar, na noite de sexta-feira (5), no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Na tentativa de impedir que os PMs prosseguissem seu trabalho, algumas pessoas bloquearam a rua e colocaram fogo em pedaços de pau.

Em nota à Redação Integrada, a Polícia Militar informou que, na noite desta sexta-feira, ocorreu uma tentativa de obstrução do trabalho policial na estrada do Icuí-Guajará, na esquina com a rua Santa Maria , no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua.

Ainda segundo a PM, os moradores tentavam impedir a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas por militares do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM). “Alguns moradores chegaram a jogar pedras e outros objetos nas viaturas, que não foram danificadas”, informou. “E, com apoio de equipes do Comando de Missões Especiais (CME), os agentes conseguiram finalizar a ocorrência, conduzindo os envolvidos para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), Seccional da Cidade Nova e UIPP do Icuí”, acrescentou. Não foi divulgada a informação de quantas pessoas foram encaminhadas a essas unidades policiais.