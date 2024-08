Moradores fecham rua em protesto contra falta de água em Outeiro

Vários moradores do bairro Água Boa, no distrito de São João do Outeiro, em Belém, se reuniram nesta sexta-feira (30/08) para protestar contra a falta de água no local. A população ateou fogo em madeira e lixo, fechando uma das principais ruas de Outeiro, a avenida Paulo Costa, reivindicando uma solução para o problema. Os relatos dos moradores é que há quase duas semanas não há água encanada nas casas. O protesto começou por volta de 10h e terminou às 12h, com a chegada do Corpo de Bombeiros para apagar as chamas.

Klelieny Aviz, dona de casa que mora no bairro Água Boa, relata que os moradores precisam pedir água para os vizinhos que possuem poço. “A gente tem ido pedir na casa dos vizinhos. Tem alguns vizinhos que têm poço e eles estão cedendo água para a gente cozinhar, tomar banho. Dessa maneira vamos nos virando”, diz.

A dona de casa ainda diz que alguns caminhões pipa são enviados, mas não é suficiente. “A única coisa que eles estão fazendo é mandando o carro pipa. Mas não é todo dia que entra o carro pipa nas nossas ruas. Em alguns pontos eles colocaram uma caixa d'água grande, só que fica difícil para algumas pessoas porque é muito distante para carregar. Principalmente para quem tem idosos em casa e crianças, como é o meu caso”, declara a moradora.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Cosanpa e aguarda o retorno.