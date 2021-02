Moradores de Bragança fazem protesto em ponte que fica na BR-308

Desde às 10h deste sábado (20), dezenas de moradores da Vila do Treme, na zona rural de Bragança, no nordeste do Pará, interditam, com fogo tocados em pneus, paus e folhas, a principal ponte do município. A ponte fica na rodovia federal BR-308, que começa em Bragança, e dá acesso entre a parte urbana e a área rural do município, e para Belém, capital paraense.

Devido ao protesto ninguém consegue entrar nem sair de veículo em Bragança. Segundo um policial militar que está na área, os moradores protestam por diversas melhorias na comunidade, principalmente pelo asfaltamento da vila.

A Redação Integrada já tentou contato com as Assessorias de Comunicação da Prefeitura de Bragança e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas ainda não obteve resposta.