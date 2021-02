Acompanhante de grávida abandona pertences na Santa Casa e desaparece

De acordo com a família, Tereza Ferreira Pereira, de 39 anos, veio a Belém para acompanhar uma irmã dela, que daria à luz na Santa Casa de Misericórdia, no dia 4 deste mês de fevereiro, e de lá saiu e nunca mais foi vista.

Tereza saiu sozinha da Santa Casa, no Umarizal, horas depois de ter chegado com a irmã. Ela não esperou a irmã ter o bebê. A família não entende o que aconteceu e pede ajuda. O sumiço de Tereza está registrado em Boletim de Ocorrência (BO) na Seccional da Cidade Nova.

"Os vendedores na frente da Santa Casa disseram que ela estava meio surtada. Um deles nos falou que ela chegou a pedir uma corrida para Tailândia, depois, falou que compraria um celular num suepmercado, que tem lá perto'', contou a prima de Tereza, a estudante Luzia Pereira Silva, que mora em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém.

Ela disse que Tereza nunca tinha vindo a Belém. "É do interior, não conhece nada aqui. Mas, ela não tem problema mental, isso nunca ocorreu com ela antes'', afirmou Luzia.

Luzia Silva refez o trajeto de Tereza, voltando à Santa Casa e indagando sobre ela às pessoas, inclusive, para o porteiro do hospital. Ela descobriu que Tereza esperava, na recepção, o fim do parto da irmã, quando, de repente, entregou a mochila dela própria e os pertences da irmã, inclusive um aparelho celular, no balcão, pedindo que guardassem os pertences porque ela sairia rápido para comprar um aparelho celular - em um supermercado próximo - e desde então não voltou.

Natural de Tailândia, Tereza mora no município com o pai e o filho dela, um adolescente de 16 anos. A irmã de Tereza, que veio ter o bebê, aguarda a criança ser liberada da encubadora do hospital, por ter nascido de sete meses. Ela e a prima Luzia pedem a quem puder ajudar que entre em contato com a família, pelos telefones: (91) 98822.9977 (Luzia Pereira) e 99607.1986 (Ronivaldo Cavalcante).