Morador de Concórdia do Pará é sequestrado e encontrado morto com sinais de tortura

Um morador de Concórdia do Pará, no nordeste do Estado, foi sequestrado e, mais tarde, encontrado morto com sinais de tortura. A notícia foi divulgada pelos portais da região. Segundo o site Naldo Lobo Notícias, o sequestro ocorreu por volta de 1h30 da madrugada de quarta-feira (18).

Mais conhecido como “Bruce”, o homem dormia com a esposa quando três homens, encapuzados, invadiram a casa. Eles disseram que eram policiais. A esposa perguntou se os homens tinham algum mandado de prisão contra o marido dela.

Nesse momento, eles a amordaçaram e falaram para ela ficar calada, pois, do contrário, levaria um tiro na boca. Em seguida, os desconhecidos colocaram Bruce em um carro e tomaram rumo ignorado.

Após várias buscas, o corpo da vítima, com sinais de tortura, foi encontrado, na tarde de quarta-feira, no KM-51 na vila de Castanhalzinho, já nos limites da cidade de Bujaru. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

