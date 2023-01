Morador de Belém morde soldado e sargento da PM e vai preso no Marajó

Williami Alex Soeiro Santa Rosa foi preso na madrugada desta segunda-feira (3) após morder um soldado e um sargento da Polícia Militar na Orla da Praia Grande, em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó. O suspeito, que é morador de Belém, foi detido por poluição sonora e resistência à prisão, além da agressão contra os agentes de segurança. Com informações do Notícia Marajó.

O gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, explicou que duas viaturas foram até a orla averiguar uma denúncia de poluição sonora. Assim que a viatura chegou ao endereço, uma das pessoas presentes desligou o som automotivo.

Entretanto, Williami não teve a mesma atitude. Ele supostamente se revoltou e atacou os policiais. A primeira agressão foi verbal. Após ser advertido, Williami partiu para cima do sargento Djalma e mordeu o agente. O ferimento provocou um sangramento no policial. As autoridades não disseram as condições do machucado que o PM sofreu.

O homem ficou descontrolado e resistiu à voz de prisão. Ele teria brigado com o soldado João Otávio. Os dois rolaram na lama e o suspeito também supostamente mordeu o segundo militar. Depois disso tudo, Williami foi algemado e encaminhado à delegacia da cidade.