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Polícia

Missionária morre após ser atingida por árvore na zona rural de Uruará

A queda do vegetal foi provocada por um forte vendaval registrado na região

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a mulher que morreu (à esquerda) e a árvore que a atingiu (à direita). (Foto: Reprodução | A Voz do Xingu)

Uma mulher identificada apenas como Euzimar, que atuava como missionária, morreu após ter sido atingida pela queda de uma árvore na tarde da última segunda-feira (23/3) na zona rural de Uruará, no sudoeste do Pará. O episódio ocorreu no travessão da Pedra Roxa, no distrito Alvorada, na altura do quilômetro 140 da BR-230, a rodovia Transamazônica.

Conforme o portal Gazeta Real, a queda do vegetal foi provocada por um forte vendaval registrado na região. Conforme os relatos, a vítima ainda tentou fugir ao perceber o risco, mas acabou sendo atingida pelos galhos da árvore.

De acordo com o portal A Voz do Xingu, moradores prestaram socorro para Euzimar e a levaram ao posto de saúde da Vila Alvorada. Porém, ela morreu antes de chegar na unidade.

Após a perícia no local, o corpo foi removido por uma funerária e levado para a sede do município. Até a manhã de terça (24/3), o corpo não havia sido liberado para o velório.

Moradores informaram, ainda segundo A Voz do Xingu, que a vítima e o marido, que é pastor, faziam parte de uma igreja que fica no bairro Pimentolândia, em Uruará.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a instituição disse que o caso foi registrado como morte acidental pela Delegacia de Uruará.

 

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