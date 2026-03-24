Missionária morre após ser atingida por árvore na zona rural de Uruará

Uma mulher identificada apenas como Euzimar, que atuava como missionária, morreu após ter sido atingida pela queda de uma árvore na tarde da última segunda-feira (23/3) na zona rural de Uruará, no sudoeste do Pará. O episódio ocorreu no travessão da Pedra Roxa, no distrito Alvorada, na altura do quilômetro 140 da BR-230, a rodovia Transamazônica.

Conforme o portal Gazeta Real, a queda do vegetal foi provocada por um forte vendaval registrado na região. Conforme os relatos, a vítima ainda tentou fugir ao perceber o risco, mas acabou sendo atingida pelos galhos da árvore.

De acordo com o portal A Voz do Xingu, moradores prestaram socorro para Euzimar e a levaram ao posto de saúde da Vila Alvorada. Porém, ela morreu antes de chegar na unidade.

Após a perícia no local, o corpo foi removido por uma funerária e levado para a sede do município. Até a manhã de terça (24/3), o corpo não havia sido liberado para o velório.

Moradores informaram, ainda segundo A Voz do Xingu, que a vítima e o marido, que é pastor, faziam parte de uma igreja que fica no bairro Pimentolândia, em Uruará.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a instituição disse que o caso foi registrado como morte acidental pela Delegacia de Uruará.