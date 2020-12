Ministério Público garante transferência de bebê de oito meses para Belém

Após tomar conhecimento da internação há 15 dias, de uma criança de oito meses com problemas cardíacos graves e correndo risco de morte, em Castanhal, na região nordeste estadual, o Ministério Público do Estado do Pará conseguiu a transferência do bebê para um leito hospitalar especializado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, na capital paraense.

A criança tem insuficiência cardíaca grave e respira com ajuda de cilindro de oxigênio. A mudança de hospital aconteceu na última segunda-feira (14), e só foi possível porque a Promotoria de Justiça de Castanhal enviou um ofício à Secretaria de Saúde municipal requerendo a urgente transferência.

Ao MP, a secretaria municipal de Castanhal informou que o pedido do órgão ministerial havia sido comunicado à Regulação de Leitos Estadual. Na mesma segunda-feira, a criança foi transferida para a Santa Casa, em Belém.

A Secretaria de Saúde de Castanhal foi notificada pela promotora de Justiça Maria José Vieira de Carvalho Cunha, após ela receber denúncias dos pais da criança. O casal informou que o bebê estava internado há duas semanas no Hospital São José, respirando com ajuda de balão de oxigênio, com febre e tosse.

Os pais disseram à promotora de Justiça que a neném corria risco de morte por causa do grave problema de insuficiência cardíaca.