Ministério Público do Pará se pronuncia sobre morte de custodiado na Central de Triagem da Marambaia

O Ministério Público do Estado do Pará informou, por meio de nota, que acompanhará o caso da morte de Renan Braga, suspeito pelo desaparecimento da meina de Anajás. De acordo com o Ministério Público, a Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial está trabalhando para elucidação das circunstâncias que levaram a morte do custodiado.

O MPPA informa também que a Promotoria de Justiça de Anajás continuará cobrando e acompanhando a apuração do desaparecimento da criança no município, para que sejam esclarecidas todas as circunstâncias, sendo importante ressaltar que o PJ Harrison Bezerra, por meio do de ofício direcionado à Secretaria de Segurança, expedido no domingo (24), ressaltou a importância da continuação das buscas. O caso corre em segredo de justiça, para não atrapalhar o andamento das investigações.

A Delegacia de Crimes Funcionais da Polícia Civil já instaurou inquérito, bem como a Corregedoria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) também vai investigar o ocorrido.