Ministério Público denuncia policiais que extorquiram mulher que saía de agência bancária, em Belém

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio da 2ª Promotoria de Justiça Militar, ofereceu denúncia contra dois cabos e um soldado da Polícia Militar pelo crime de extorsão mediante sequestro, com penas que podem chegar a até 15 anos de prisão. De acordo com o documento, os militares utilizaram do cargo para extorquir uma mulher que estava saindo de uma agência bancária com valores que havia acabado de sacar, referentes a benefícios sociais.

A denúncia narra que, no dia 24 de novembro deste ano, a vítima, que teve a identidade preservada, foi até uma agência bancária da capital para efetuar saques referentes ao programa Bolsa Família para si mesma, e ainda, para sua tia e sua prima. Na saída, foi abordada por uma guarnição da Polícia Militar.

Durante a abordagem, os policiais, que posteriormente foram identificados como sendo o cabo Tiago Henrique Alves, cabo Jonei Gaia Costa e soldado Diego Santos Azevedo, todos do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM), efetuaram revista na bolsa da mulher, questionando sobre a origem dos valores.

Após as explicações, os policiais ordenaram que a vítima entrasse na viatura, pressionando a mesma e alegando que ela seria conduzida para a Delegacia de Polícia do bairro do Jurunas. Momentos depois de embarcar no veículo, ela foi indagada pelos militares sobre "como ficaria aquela situação".

Percebendo que os policiais militares queriam que houvesse o pagamento de valores indevidos, e se sentido ameaçada, a vítima decidiu dar a eles a quantia de R$ 900. Após isso, a mesma foi deixada na rua São Miguel, também no bairro do Jurunas.

Ainda de acordo com a denúncia do MPPA, durante o auto de reconhecimento fotográfica, a vítima procedeu com a identificação dos alvos. Após a diligência ao local dos fatos, foram colhidas imagens de câmeras de segurança que mostraram a viatura, na qual estavam os policiais, deixando a mulher no endereço por ela mencionado.

Requerimentos

A Corregedoria Geral da PMPA, munida das informações, encaminhou pedido à Vara Única de Justiça Militar requerendo a prisão preventiva dos três acusados, além da autorização para busca e apreensão de aparelhos celulares e outros vestígios do crime.