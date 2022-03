Militares prendem, no Pará, mulher acusada de tráfico de drogas

Militares da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) prenderam, em flagrante, uma mulher acusada de tráfico de entorpecentes e de maus-tratos, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Os policiais chegaram à casa da suspeita, na tarde deste domingo (13), após denúncias sobre a comercialização de entorpecentes e a prática de maus-tratos contra a própria filha dessa mulher.

No endereço, os policiais encontraram 436 gramas de substância semelhante a maconha. Os maus-tratos a uma adolescente de 12 anos também foram constatados pela equipe, informou a Polícia Militar.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, para que fossem realizados os procedimentos administrativos cabíveis. E o Conselho Tutelar também foi acionado para tomar as providências necessárias.