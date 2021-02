Menino de 6 anos é encontrado amarrado em quintal com marcas de agressão

Denunciada por vizinhos à Guarda Municipal, a mãe de uma criança de seis anos foi presa e autuada por lesão corporal, maus-tratos e ameaça. Os agentes encontraram o menino amarrado no muro do quintal da casa da família, na última terça-feira (23). O caso aconteceu em uma cidade do noroeste do Paraná (SC).

Segundo os vizinhos, a criança estaria nesta situação há pelo menos dois dias. Questionada pelos guardas municipais, a mãe declarou que amarrou o filho para que ele não ficasse na rua.

Além de cativo, o menino também apresentava marcas de agressão nas costas e nos braços. A criança e a irmã dele, de um ano, foram entregues aos cuidados da avó materna.