Menino de 12 anos morre atropelado na rodovia Transamazônica

Um menino de apenas 12 anos, identificado como Kauan Onório de Sousa, morreu depois de ser atropelado por um carro no km 119 da BR-230, a rodovia Transamazônica, na altura da Folha 33, Núcleo Nova Marabá. O caso foi registrado no final da noite desta quinta-feira (3). As informações são do Debate Carajás.

De acordo com a Polícia Civil, a criança estava brincando com um colega e teria pulado a mureta de proteção da rodovia, no momento em que sofreu o atropelamento. Ainda segundo a polícia, o condutor do veículo que atropelou a criança é profissional da área da saúde e teria realizado os primeiros socorros na vítima, que morreu no local do acidente e teve o corpo coberto.

O motorista do carro foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Marabá por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que compareceu ao local minutos após o acidente e trabalhou na cena. A Polícia Civil abriu inquérito sobre o caso e tem um prazo de 30 dias para apresentar os resultados da investigação.