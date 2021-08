Menino de 11 anos é apreendido vendendo drogas em Alter do Chão

No fim da tarde da última terça-feira, 03, um menino de 11 anos foi apreendido pela Polícia Militar por suspeita de traficar drogas em Alter do Chão, distrito muito procurado por turistas em Santarém. O menino, acompanhado de uma jovem de 20 anos, foi conduzido para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e o Conselho Tutelar foi acionado para dar assistência.

Segundo o sargento Leal, comandante do Pelotão de Polícia Destacado de Alter do Chão, a jovem de 20 anos, foi abordada junto da criança em atitude suspeita na em um ponto de ônibus próximo da praça Sete de Setembro, por volta das 17h. Os policiais fizeram a abordagem e constataram que a criança carregava uma pochete com droga e dinheiro. Na pequena bolsa, foram encontradas 14 trouxinhas de maconha e R$ 149,00.

Como a unidade de polícia de Alter do Chão já havia encerrando o atendimento, os dois foram levados para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, no centro de Santarém. Na delegacia, o caso foi registrado e constatou-se que o menino mora em uma área de ocupação no bairro do Juá, e Santarém. Há a suspeita que ele seja usado por traficantes da região para comercializar drogas sem ser notado. A criança está recebendo os cuidados necessários e deve ser encaminhado para os órgãos de proteção à criança e ao adolescente, por conta de sua situação de grave vulnerabilidade social.