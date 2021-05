Menina de nove anos morre atropelada por motociclista em Marabá

A noite de sexta-feira, 28, terminou com uma tragédia em Marabá, sudeste paraense, quando uma menina de apenas nove anos foi atropelada por um motociclista e morreu na rodovia BR-230 - a Transamazônica - por volta das 22h.

Segundo informações colhidas junto às autoridades locais (Polícia Militar e Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves), a menina e um outro garoto estavam retornando para casa, na Folha 33, quando foram atingidos pela motocicelta, que vinha em alta velocidade.

A menina não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, enquanto o menino teve alguns ferimentos e foi socorrido, assim como o condutor da motocicleta, que caiu no asfalto e ficou bastante ferido.

O corpo da criança foi removido por uma equipe do Centro de Perícias Científicas, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para socorrer os feridos, encaminhados ao Hospital Regional do Sudeste do Pará.

Ainda segundo o que foi relatado na cena, a moto que atropelou a criança estava em um suposto “racha”, também chamado popularmente de “pega”, forma de corrida ilícita praticada em áreas urbanas. Essa informação, contudo, não foi confirmada e segue sendo investigada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e coordenou o trânsito enquanto a remoção do corpo da menina era realizada. Segundo o Renato Chaves, até a manhã deste sábado, ninguém foi ao necrotério identificar o corpo da criança.