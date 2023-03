Menina de 9 anos morre após engolir pedra em Parauapebas

Uma menina de 9 anos morreu na tarde desta segunda-feira (20) após engolir, supostamente de forma acidental, uma pedra enquanto brincava em casa, no bairro Liberdade II, em Parauapebas, sudeste paraense. Segundo uma tia da vítima, a criança começou a sufocar e sangrar pela boca e nariz depois de ingerir a pedra. As informações são do Portal Pebão.

VEJA MAIS

Familiares levaram a menina às pressas para o posto de saúde do Bairro, na tentativa de salvar a vida dela. Entretanto, a garota não resistiu e morreu no local. O corpo foi removido pela Polícia Científica do Estado do Pará e deve passar por exames necroscópicos para identificar e esclarecer a causa da morte.

A Polícia Civil foi acionada e compareceu até a unidade de saúde para acompanhar o caso. As autoridades não informaram como ocorreu todo acidente.

A vítima foi velada na Igreja Nova Esperança, no bairro Liberdade I, na segunda-feira (20). A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o suposto acidente à PC e aguarda retorno.