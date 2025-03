Menina de 12 anos morre após ser atropelada por caminhonete em Santarém

Uma menina de 12 anos morreu após ser atropelada por uma caminhonete na tarde deste sábado (15/03), em Santarém. A menina identificada como Sarah Emanuele Cunha de Lima atravessava a rua ao lado da irmã na travessa Resistência, no bairro Conquista, no município do Oeste do Pará. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada, mas Sarah morreu no local.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que as irmãs tentam atravessar a rua. Neste momento elas tem a visão encobertas por um carro de passeio que faz uma curva, atrás do automóvel uma caminhonete Hilux branca vem na direção das jovens, que estão de mãos dadas. Elas tentam correr para o outro lado, mas o acidente ocorre de maneira muito rápida.

Sarah foi atingida violentamente pela Hilux. O veículo ainda bate em outros carros estacionados antes de parar. O corpo de Sarah para vários metros a frente de onde foi atingida.

De acordo com informações do jornal O Impacto, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) esteve no local controlando o fluxo de veículos e isolando a área do acidente. A Polícia Científica foi chamada para remover o corpo e fazer a perícia do local.