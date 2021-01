Membro de facção criminosa é preso em Castanhal, no nordeste do Pará

O membro de uma facção criminosa foi preso em Castanhal, no nordeste paraense. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Pará nesta terça-feira (5), agentes da corporação deram cumprimento a um mandado de prisão em aberto contra o acusado, pelo crime de roubo. Ele não teve a identidade informada. A prisão ocorreu no bairro Cristo Redentor, na última segunda-feira (4).

O homem foi preso após um trabalho investigativo referente às ocorrências de roubos de motocicletas no nordeste paraense, que chegaram até o responsável pelos crimes. Apesar de ser identificado como membro de uma facção criminosa, não foi informado a qual grupo ele perteceria.

O acusado foi encaminhado para o Sistema Penitenciário e está à disposição do Poder Judiciário do Pará.