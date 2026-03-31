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Polícia

Megaoperação contra tráfico interestadual de drogas prende 15 pessoas no Pará

Um guarda municipal de Marituba é apontado como o principal alvo da ação e continua foragido.

O Liberal
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Megaoperação contra tráfico interestadual de drogas prende 15 pessoas no Pará. (Foto: Polícia Civil)

Cerca de 15 pessoas foram presas no Pará, nesta terça-feira (31), suspeitas de envolvimento com o crime de tráfico interestadual de drogas na região Norte do país. As prisões foram feitas pela Polícia Civil paraense, que prestou apoio operacional à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (Ficco/AP) durante a deflagração da operação “Abadon”. Um guarda municipal de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, é apontado como o principal alvo da ação e continua foragido. Outros mandados também foram cumpridos nos estados do Amapá, Roraima, Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo.

A operação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pelo envio e recebimento de entorpecentes em vários estados. As equipes policiais diligenciaram para cumprir 64 mandados de busca e apreensão e 54 mandados de prisão preventiva no Pará e em outros cinco estados. De acordo com o delegado Bruno Benassuly, da Ficco/AP, até o momento foi efetuada a prisão de 39 pessoas em todos os locais onde a operação aconteceu.

“Porém, o nosso principal alvo segue foragido. Nossas investigações apontam que ele é integrante da Guarda Municipal do município de Marituba e atua como braço direito de um dos líderes da organização criminosa, atualmente custodiado no sistema prisional, sendo responsável por comercializar entorpecentes em seu nome na região Norte do país”, contou o delegado.

Segundo as autoridades, foi identificado, ainda, que o guarda municipal utilizava uma estratégia sofisticada de fracionamento de depósitos financeiros, com o objetivo de dificultar a identificação por parte das autoridades. “Os valores eram distribuídos em pequenas quantias para diversos indivíduos que atuavam como ‘laranjas’ da organização, sendo posteriormente lavados por meio da aquisição de bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo”, continuou o delegado.

Participaram das diligências equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do estado do Amapá, além da Polícia Civil do Estado do Pará.

“Aqui no Pará foram efetuadas as prisões preventivas de 15 alvos com mandados expedidos pela Justiça do Amapá, além da apreensão de 26 mil reais em espécie e de 20 carros que estavam em uma concessionária utilizada para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. A integração da Polícia Civil do Pará com as demais forças de segurança pública é de suma importância para dar uma resposta eficaz e rápida à sociedade no combate ao crime”, detalhou o delegado-geral da PCPA, Raimundo Benassuly.

Após as prisões, os alvos foram conduzidos para a Divisão Estadual de Narcóticos (Denarec), onde passaram pelos procedimentos legais cabíveis e serão colocados à disposição da Justiça.

 

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tráfico interestadual de drogas
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