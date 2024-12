Marinha reforçará equipes de buscas após desabamento da ponte entre Maranhão e Tocantins

As equipes que trabalham no local do desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, ocorrido no último domingo (22), na divisa entre Maranhão e Tocantins, ganharão mais reforços da Marinha do Brasil (MB). A força informou que está enviando mais equipamentos e militares a partir do Rio de Janeiro, especializados em Defesa Nuclear, Química, Biológica e Radiológica, que atuarão no monitoramento da qualidade da água para certificar as condições adequadas para as atividades de mergulho durante as buscas.

Dois caminhões que transportavam ácido sulfúrico e agrotóxicos caíram no rio Tocantins durante o desabamento. O fato gerou a interrupção das buscas, a interrupção do abastecimento de água de várias cidades e a possibilidade de dano ambiental no rio.

A Marinha conta com equipes de Busca e Resgate da Agência Fluvial de Imperatriz (MA) e da Capitania Fluvial Araguaia-Tocantins (TO) atuando na área com o apoio de três embarcações em auxílio ao Corpo de Bombeiros nas buscas aos desaparecidos. Além disso, nesta segunda-feira (23/12) um helicóptero UH-15 Super Cougar foi acionado para deslocar de Belém uma equipe de mergulhadores e equipamentos do tipo sonar “sidescan” para realizar buscas mais precisas no leito do rio.

A Marinha também se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas e colocou, à disposição do cidadão, os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da Capitania dos Portos do Maranhão, 0800-098-8432 e (98) 2107-0121, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa comprometer a salvaguarda da vida humana nas vias navegáveis ou que represente risco de poluição ambiental.