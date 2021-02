Marido valentão é preso após ameaçar esposa de morte

Uma guarnição da Guarda Municipal de Parauapebas foi acionada por volta das 2h da madrugada do último sábado (13) para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cidade Jardim. No endereço indicado, encontraram Kariny Rodrigues da Silva com arranhões pelo corpo. Ela relatou que foi ameaçada de morte pelo marido, Fernando Evangelista de Moura, de 43 anos, com uma faca.

A arma utilizada para coagir a vítima, assim como um simulacro de arma de fogo, foram encontrados na residência do casal. Preso no local, o acusado foi conduzido para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde a esposa também compareceu para registrar o Boletim de Ocorrência sobre os maus tratos e a ameaça de morte.