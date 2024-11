Marido de prefeita é preso após assassinato de idoso em disputa por terra

Antônio Candeia Oliveira, de 72 anos, conhecido como ‘Maranhão’, foi morto a tiros após uma discussão envolvendo disputa por terras na tarde de sábado (23/11). Todo o crime, que ocorreu no Amapá, em Macapá, foi gravado e chegou ao conhecimento da polícia. O empresário Francisco Canindé, marido da prefeita eleita do município, Kelly Lobato (União), foi preso em flagrante como suspeito de ordenar a morte da vítima e se apresentou à delegacia.

Segundo as informações iniciais, a morte do idoso ocorreu por volta das 16h em uma fazenda. Na gravação em vídeo, Antônio Candeia aparece discutindo com alguém dentro de uma picape. Essa pessoa seria Francisco Canindé. Inicialmente, a discussão é acompanhada à distância por um homem identificado como Antônio Carlos Lima de Araújo, de 59 anos, um ex-militar do Exército. Araújo discute sempre com uma das mãos para trás e, em certo momento, cita uma suposta negociação de terras. Os homens se ofendem durante a discussão até que o ex-militar empurra o idoso, puxa uma arma de fogo e faz os disparos.

Apesar de terem saído do enquadramento do vídeo, os sons dos tiros são registrados. Depois, a gravação mostra o idoso ensanguentado após ser atingido por tiros. O idoso fica caído no chão e depois acaba morrendo. A polícia soube do ocorrido e teve acesso ao vídeo. As informações preliminares são que as autoridades acreditam que o crime tenha sido premeditado e o grupo de homens teria provocado o idoso para justificar a ação violenta.

O marido da prefeita, Francisco Canindé, se apresentou à delegacia de Amapá acompanhado de um advogado. Ele foi preso em flagrante, acusado de ser o mandante do homicídio, e deve passar por audiência de custódia neste domingo (24).