‘Mano Rex’: Suposto faccionado morre após confronto com a PM em Irituia

Um homem identificado como Wendel Augusto Chaves, conhecido como “Mano Rex”, morreu na tarde desta terça-feira (7), após um confronto com a Polícia Militar do Pará, no município de Irituia, nordeste do estado.

De acordo com informações do 42º Batalhão da Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 15h20, após a guarnição receber informações de que o suspeito, apontado como envolvido com o tráfico de drogas e supostamente ligado a uma facção criminosa, estaria na residência do pai, na Vila Palha.

As equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil se deslocaram até o local e realizaram o cerco ao imóvel. Durante a entrada na residência, segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros, dando início a uma troca de disparos.

Ainda conforme a polícia, foi necessário o uso da força para conter a agressão. O suspeito foi atingido durante o confronto, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Irituia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com ele, foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma pistola modelo PT 940 com numeração raspada, além de dois carregadores, sendo um deles com quatro munições intactas.