Mais de seis mil garrafas de bebidas alcoólicas são apreendidas na PA-447, em Conceição do Araguaia

Mais de 6 mil garrafas de bebidas alcoólicas foram apreendidas por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) em Conceição do Araguaia, município no sudeste do estado. A ação aconteceu no último domingo (21/7), no km 15 da PA-447. A carga confiscada, avaliada em R$ 128.553,67, vinha de Anápolis, em Goiás, com destino a Redenção, no sul do Pará.

"Durante a fiscalização na unidade de Conceição do Araguaia o caminhão parou e o condutor apresentou várias notas fiscais de diversas mercadorias, entre as quais foram listadas bebidas alcoólicas, sendo 2.832 garrafas de vinho, 480 garrafas de gim, 840 garrafas de uísque, 300 garrafas de vodca, 1.800 garrafas de catuaba, 600 garrafas de aguardente e 360 garrafas de rum. As bebidas alcoólicas são sujeitas à antecipação do ICMS na entrada do território paraense. No entanto, após consulta ao sistema, não foi encontrado o recolhimento referente a essas mercadorias", informou o coordenador da unidade Sefa no Araguaia, Cicinato Oliveira.

Foi emitido um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 40.679,13, que foi pago e posteriormente a mercadoria liberada.