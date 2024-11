Mais de 90 kg de maconha são incinerados em Marabá

Mais de 90 kg de maconha foram incinerados na manhã desta sexta-feira (22), em Marabá, no sudeste do Pará. A droga, avaliada em R$ 300 mil, foi apreendida no dia 30 de outubro durante uma operação policial em Brejo Grande do Araguaia, também no sudeste paraense. A polícia acredita que a droga iria para o Tocantins. O motorista que dirigia o carro onde o material foi encontrado conseguiu fugir e ainda não foi preso.

O trabalho de incineração contou com a presença de diversas autoridades, como o superintendente regional da Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso das Neves; o delegado de Brejo Grande, Igor Wanick; a promotora de São João do Araguaia, Jéssica Barbosa; além de representantes da Polícia Científica e da Vigilância Sanitária.

A perita Danielle Brunna Cartaxo, da Polícia Científica, destacou a importância do processo para a segurança pública. “É mais um momento histórico que a Polícia Científica do Estado do Pará está participando, depois da realização de todos os exames comprobatórios do que realmente se trata. É sempre muito gratificante para nós como agentes de segurança pública chegar a esse fim”, afirmou.

Investigação

A apreensão aconteceu no entroncamento das rodovias PA-459 e BR-230, em Brejo Grande do Araguaia. Por volta das 11h30 do dia 30 de outubro, uma guarnição da Polícia Militar avistou uma picape Fiat Strada em atitude suspeita na rodovia federal, sentido Marabá–Brejo Grande.

Ao perceber a aproximação policial, o motorista mudou de rota, abandonou o veículo em uma fazenda e fugiu a pé para uma área de mata, onde permaneceu escondido por cerca de dois dias. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi localizado.

Dentro do veículo, a polícia encontrou pacotes de maconha prensada, um rádio comunicador, dois carregadores de rádio e uma mochila com roupas.

Polícia busca suspeito

O delegado Igor Wanick, que conduz as investigações, explicou que o trabalho segue em busca de identificar o motorista que fugiu e o proprietário do entorpecente. “Acreditamos que essa droga tinha como destino o Tocantins, e que Brejo Grande foi apenas um obstáculo nesse caminho”, afirmou.

Segundo Wanick, as investigações seguem de forma sigilosa, com foco na identificação de possíveis cúmpli​ces envolvidos no transporte e financiamento da droga.

Para o delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional, a incineração representa um avanço significativo no combate ao tráfico de drogas. “É um dia muito feliz para a polícia e para toda a sociedade, pois é um momento triste para o tráfico de drogas e para as facções que tentam se enraizar na nossa região”, declarou.

Com informações do site Correio de Carajás