Mais de 78 mil reais em espécie são apreendidos em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último sábado (3), R$ 78.450,00 em espécie, sem origem declarada, durante fiscalização no km 342 da BR-155, em Marabá (PA). A quantia foi encontrada no interior de uma caminhonete.

Por volta das 15h20, a equipe abordou uma caminhonete modelo Dodge RAM 2500, de cor azul, que trafegava pela BR-155, e localizou uma bolsa com a quantia em dinheiro no interior do veículo. O condutor não conseguiu comprovar a origem lícita do valor.

O motorista do veículo e a quantia em dinheiro foram apresentados na Delegacia da Polícia Federal em Marabá (PA) para a realização dos procedimentos cabíveis.