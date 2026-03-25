Mais de 490 celulares são devolvidos aos donos pela Polícia Civil em Belém

A Polícia Civil do Pará (PCPA) devolveu, na manhã desta quarta-feira (25/3), em Belém, 492 celulares às vítimas de furtos e roubos. Os aparelhos foram recuperados em ação policial durante a operação “Reconecta”.

Os proprietários dos dispositivos eletrônicos foram intimados de forma virtual a comparecer na delegacia, onde tiveram os bens restituídos. “Hoje é mais uma fase da operação ‘Reconecta’ em que estamos fazendo a entrega de aproximadamente 500 celulares, recuperados de forma conjunta com a delegacia especializada, o NIP e a DPM", disse Temmer Khayat, delegado-geral adjunto da PCPA.

O delegado-geral adjunto acrescentou: "Estes aparelhos foram recuperados na Região Metropolitana, no interior do estado e também fora do Pará, mas as vítimas todas residem aqui. Elas, inclusive, receberam uma intimação eletrônica para comparecerem na unidade policial e ter o bem ressarcido. Essa entrega é um momento muito feliz para a Polícia Civil porque ela representa a fase final de todo um trabalho desenvolvido pelas equipes policiais e que culmina com a devolução do bem aos cidadãos”.

O boletim de ocorrência policial é o documento que viabiliza todo o trabalho das equipes policiais. É por meio dele que os aparelhos recuperados são identificados pelo número IMEI, que é a identificação internacional do dispositivo.

“O trabalho da delegacia especializada começa com o registro do boletim de ocorrência. A vítima precisa procurar uma unidade policial para fazer o BOP informando como o crime aconteceu e dando as características do aparelho. Com base nestas indicações, nós conseguimos cruzar as informações do banco de dados e localizar os celulares. É importante também que os dados das vítimas estejam atualizados, como endereço, e-mail e número de telefone. É a partir dessas informações que nós conseguimos encontrar a vítima e devolver o bem”, explicou a delegada Fernanda Maués, titular da Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis (DERDM).

Celular recuperado

O engenheiro de produção Roger Costa foi vítima de roubo durante um jogo de futebol há mais de um ano e achava que não teria mais o bem de volta. “Eu fiquei desesperado quando tive o meu celular roubado após a partida entre Flamengo e Botafogo, que aconteceu aqui em Belém. Um amigo me aconselhou a fazer um boletim de ocorrência e afirmou que mais cedo ou mais tarde meu celular seria encontrado. E foi! Fiquei feliz quando fizeram contato comigo, me intimando a vir à delegacia receber o celular de volta. É uma satisfação imensa porque a gente acredita no trabalho da polícia e na segurança pública”, contou o trabalhador.

Crime de receptação

Adquirir, portar ou comercializar aparelhos provenientes de fontes ilícitas constitui crime de receptação, previsto no código penal. É necessário exigir nota fiscal de compra, principal documento para atestar a legitimidade da posse de um bem.

O crime de receptação prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, porém, em caso de revenda do aparelho, o autor pode ser enquadrado na receptação qualificada, com pena maior, de 3 a 8 anos.