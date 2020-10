Polícia Civil incinera mais de 400 quilos de cocaína em Santarém

Mais de 400 quilos de drogas foram incinerados no município de Santarém, no oeste paraense, em cumprimento a uma determinação judicial, informou a Polícia Civil na tarde desta terça-feira (27). A ação foi realizada pela Polícia Civil do Pará, por meio da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas na manhã desta segunda-feira (26).

O material foi incinerado em uma área de produção da madeireira "Rancho Cabloca", cedida para que a operação fosse realizada de modo seguro tanto para os agentes de segurança, como para o meio ambiente. No local, foram utilizados seis fornos industriais para incinerar o total de 447 quilos de cocaína. A incineração teve a duração de aproximadamente três horas.

Os entorpecentes, apreendidos em Monte Alegre, passaram por perícia de constatação feita pelo Centro de Perícias Científicas (CPC) Renato Chaves, para que então fosse solicitada a autorização judicial e, em seguida, a incineração.

Apreensão

O entorpecente foi localizado na parte submersa de uma embarcação, compartimento que possivelmente foi adaptado exclusivamente para o armazenamento da substância, após o trabalho investigativo da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) e ação policial deflagrada pelo Núcleo de Apoio à inteligência (NAI/Santarém) com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Superintendência do Baixo Amazonas, Delegacia de Monte Alegre e Polícia Militar.