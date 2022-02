Mais de 400 PMs reforçam o policiamento em 27 bairros de Belém

A operação "Comando Supremo", leva até as ruas mais de 400 policiais militares a 27 bairros da capital. Além de aumentar a presença policial nas ruas e recapturar foragidos do sistema penitenciário. A operação ocorreu dias após uma série de ataques a policiais militares. O caso mais recente foi em Parauapebas. "Perdemos um Policial Militar na tarde de ontem e no início da operação de hoje, exatamente às cinco horas da tarde, no início da operação, fizemos um minuto de sirene para homenagear o militar" disse Dílson Júnior, Comandante Geral da Polícia Militar no Estado.

Ainda durante o lançamento desta operação, o coronel Dilson Júnior informou que além da capital paraense os 13 comandos do interior também deram início a operação em todo o estado "Um reforço muito grande, pois pegamos policiais que estariam de folga para reforçar e aumentar o efetivo presente nas ações ostensivas por todo o Pará. Tendo como meta recaptura foragido do sistema penal, cumprir mandados de prisão, verificar se aqueles que estão sendo monitorados pelo Seap estão cumprindo as normas legais, para que a gente possa ter o controle desses elementos"

"A gente sempre alerta a tropa para que possamos estar com a guarda alta. Mesmo com vários meses seguidos de queda na criminalidade, a tendência do ser humano é descansar, mas busco sempre reunir com a tropa e pedir atenção máxima" finalizou o comandante geral.

Cinco agentes mortos em menos de um mês

Somente este ano, cinco agentes de segurança pública foram vítimas de atentados à bala no Pará. Quatro deles morreram. A onda de violência começou no dia 20 de janeiro, quando o Guarda Municipal de Belém Tarso Rocha Bittencourt, de 45 anos, foi morto a tiros em Ananindeua, na porta da casa dele, no bairro de Águas Brancas.

A operação "Comando Supremo" vai até a tarde desta sexta-feira (04), após isso o policiamento segue normal nas regiões.