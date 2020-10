Mais de 400 kg de cocaína são flagrados pela Polícia Civil em embarcação no Pará

Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Civil identificou e prendeu, dentro de uma embarcação, seis pessoas pelo transporte da droga, no munícipio de Monte Alegre, região oeste do Pará. O delegado Silvio Birro, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI), da Polícia Civil, esteve à frente da ação policial que flagrou 410 quilos de cocaína escondidos em sacos pretos.

O delgado Silvio Birro informou que a polícia chegou ao barco por denúncia que apontava a embarcação em Monte Alegre com certa quantidade de entorpecente. O barco passou a ser monitorado e em abordagem foi constatada a droga após as buscas.

A operação policial contou com o apoio do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), 2ª Companhia Independente de Missões, 16ª Seccional de Santarém e Delegacia de Polícia de Monte Alegre.

Ainda segundo o delegado, a polícia já sabe que a droga saiu do estado do Amazonas e tinha como destino o próprio Pará mesmo, onde ela seria distribuída para várias cidades.

Um total de seis pessoas foram presas até o momento e as investigações das equipes da Polícia Civil estão em curso, suspeita-se de mais pessoas envolvidas com a apreensão feita nesta sexta-feira.