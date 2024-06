Mais de 40 pessoas são presas durante feriado de Corpus Christi no Pará

Mais de 40 pessoas foram presas e 24 mil abordagens em fiscalização realizadas durante a operação “Corpus Christi”, que finalizou nesta segunda-feira (3), no Pará. A ação, que teve objetivo de garantir a segurança da população durante o feriado prolongado, mobilizou mais de mil agentes para ações em 30 localidades do Estado.

Ao todo, foram 24.350 abordagens realizadas pelas equipes desde o dia 30 de maio, entre pessoas, motocicletas, embarcações, bares, veículos e ônibus. Pela Polícia Militar (PMPA), foram 134 autos de prisão em flagrante; 177 adultos presos; 59 Termos Circunstanciados de Ocorrência gerados; e 8 atos infracionais.

No período da operação, a PMPA apreendeu 57 armas, sendo 44 brancas; 3 de fogo; 4 de produção caseira; e 6 simulacros; além de 40 kg de entorpecentes. Além disso, foram recuperados 23 veículos que totalizam R$ 262.342,00 em bens recuperados.

As ações policiais resultaram pela Polícia Civil em 44 prisões, 401 boletins de ocorrência gerados e 82 procedimentos instaurados. Do total de prisões efetuadas, 10 ocorreram dentro da "Lei Seca" que observa a condução sob efeito de álcool. Oito fianças também foram arbitradas e 10 procedimentos insaturados por álcool, totalizando R$ 9.336 em fianças.

Ao todo, foram fiscalizados 77 estabelecimentos, sendo 20 intimados. Também foram cumpridos três mandados de prisão durante a operação. Quanto a poluição sonora, foram fiscalizados 40 pontos e 51 veículos. Sobre os atendimentos de saúde, foram realizados 34 atendimentos pré-hospitalares pelas equipes de resgate e 69 pessoas atendidas por acidentes com animais aquáticos.

Pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMPA), foram feitas 2.015 orientações nas praias e balneários, além de distribuição de 582 pulseiras de identificação para crianças, o que contribuiu para a localização de duas crianças perdidas. Apenas um óbito por afogamento foi registrado nos quatro dias de feriado prolongado.

A prevenção e a integração conduziram os trabalhos das forças, possibilitando tranquilidade para a população paraense, avalia o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado. “Colocamos o policiamento nas ruas, reforçamos o efetivo nas delegacias, empregamos ações nas rodovias e praias. Tudo isso garantiu que a estratégia de segurança pública fosse exitosa na última operação do ano”, destacou.

Integração

Participaram das ações conjuntas as polícias Civil, Militar e Científica, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu). A Segup atuou ainda, integradamente, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Guarda Municipal de Belém, para garantir maior segurança nas estradas e nos principais corredores da capital paraense.