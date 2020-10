Mais de 40 mil garrafas de cerveja são encontradas em carga de verduras

Mais de 40 mil garrafas de cerveja, do tipo long neck, foram apreendidas por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), durante abordagem a um caminhão em Marabá, na região de Carajás. A apreensão ocorreu na útima sexta-feira (30), mas foi divulgada neste sábado (31).

As 40.320 unidades estavam escondidas em uma carreta baú que fazia o transporte de verduras e legumes. A fiscalização ocorreu na unidade fazendária de controle de mercadorias em trânsito de Carajás, localizada no km 09 da rodovia Transamazônica, no sudeste do Estado. O motorista tentava evitar o pagamento do imposto estadual.

As garrafas de bebida não tinham nota fiscal e estavam escondidas atrás de caixas com hortifrutigranjeiros, mercadoria que é isenta do pagamento de impostos, A carga vinha de Goiás e está depositada na unidade da Sefa aguardando o recolhimento do imposto. “A autuação foi realizada contra o transportador, visto não haver nenhuma indicação de quem seria o proprietário da mesma”, informou o coordenador da unidade Carajás, Volnandes Pereira.