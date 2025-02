Mais de 300 veículos apreendidos são entregues para leilão em Igarapé-Miri

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Igarapé-Miri, entregou 332 veículos apreendidos para a realização de leilões. A ação faz parte da operação “Limpa Pátio”, que busca desobstruir os espaços das unidades policiais e dar destinação legal a veículos apreendidos em ações de combate à criminalidade.

A medida foi autorizada por decisão da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, deferida em dezembro de 2023. Ao todo, cerca de 400 veículos que estavam na Unidade de Polícia Judiciária foram retirados, sendo 332 destinados a uma empresa de leilões no último dia 10.​

Com o leilão, foram arrecadados mais de R$ 300 mil, valor que foi devidamente depositado em uma conta judicial e está à disposição da Vara Única de Igarapé-Miri.

De acordo com o delegado Hennison Jacob, titular da Diretoria de Polícia do Interior (DPI), a retirada dos veículos representa um avanço na organização das unidades policiais. “Esta é uma demanda recorrente de todas as delegacias. Somente agora, com a nova lei, conseguimos retirar a maioria desses veículos, que já estão há bastante tempo no pátio das unidades ocupando espaço”, destacou.