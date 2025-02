Receita Federal realiza leilão de veículos com lances a partir de R$ 800; veja como participar

A Receita Federal em São Paulo promoverá, neste mês de fevereiro, um leilão eletrônico de veículos com 83 lotes disponíveis. Entre os itens ofertados estão automóveis, SUVs, caminhonetes, caminhões, cavalos mecânicos, carretas, semirreboques, tratores, furgões, ônibus e micro-ônibus. Os lances iniciais começam em R$ 800.

O leilão será conduzido de forma totalmente online e estará aberto tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Os interessados poderão enviar propostas entre as 8h do dia 17 de fevereiro e as 21h do dia 24 de fevereiro. A sessão de lances será realizada no dia 25 de fevereiro, a partir das 10h (horário de Brasília).

Entre os lotes disponíveis, alguns destaques incluem:

Lote 1: Chevrolet Astra (1995) e Chevrolet Kadett (1997/1998) , com lances a partir de R$ 800 ;

e , com lances a partir de ; Lote 17: Caminhonete Fiat Fiorino , Citroen C4 , Chevrolet Prisma Maxx e Chevrolet Vectra , com lances a partir de R$ 7 mil ;

, , e , com lances a partir de ; Lote 39: Ford Ka , com lances a partir de R$ 1,9 mil ;

, com lances a partir de ; Lote 44: Chevrolet Corsa Sedan Maxx , com lances a partir de R$ 3,2 mil ;

, com lances a partir de ; Lote 60: Fiat Uno Way (2012/2013) , com lances a partir de R$ 5,2 mil ;

, com lances a partir de ; Lote 69: Nissan Sentra , com lances a partir de R$ 6,7 mil ;

, com lances a partir de ; Lote 83: Chevrolet Classic Spirit, com lances a partir de R$ 1,3 mil.

O lote de maior valor é o de número 22, que inclui dois semirreboques e um caminhão Mercedes-Benz Atego, com lances iniciais de R$ 174,8 mil.

Os lotes estarão disponíveis para visitação entre os dias 17 e 21 de fevereiro em diversas cidades do estado de São Paulo, incluindo Araraquara, Bauru, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté. As inspeções presenciais deverão ser agendadas previamente e ocorrerão durante os dias de expediente normal. Os detalhes sobre locais, horários e contatos para agendamento estão especificados no edital do leilão.

Para mais informações, os interessados podem acessar o site da Receita Federal e conferir todas as condições do leilão.

Quem pode participar do leilão?

Para participar, é necessário atender a alguns critérios. No caso de pessoas físicas, é preciso:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Possuir inscrição regular no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ;

; Ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para empresas, os critérios são:

Ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ;

; O responsável legal ou procurador deve possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Como participar do leilão?

Para apresentar um lance, os interessados devem seguir os seguintes passos:

Entre os dias 17 e 24 de fevereiro, dentro dos horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC); Selecionar o edital do leilão correspondente, identificado como 0800100/000008/2024 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 8ª REGIÃO FISCAL; Escolher o lote desejado e clicar em "incluir proposta"; Aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita; Inserir o valor proposto (superior ao valor mínimo estabelecido) e salvar a proposta.