Carros, câmeras e até diamantes: leilão da Receita tem produtos a partir de R$ 800; participe!

A Receita Federal em São Paulo realizará, no dia 30 de janeiro, um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O evento contará com 203 lotes disponíveis, contendo itens como óculos de realidade virtual, notebooks, smartphones, painéis solares, smartwatches, tablets, videogames, câmeras fotográficas, instrumentos musicais, joias, relógios, diamantes, entre outros produtos.

De acordo com o órgão, o leilão é aberto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. As propostas poderão ser enviadas entre os dias 23 e 27 de janeiro, das 9h às 20h (horário de Brasília). A sessão de lances ocorrerá às 10h do dia 30.

Os lances devem ser feitos para lotes inteiros, ou seja, conjuntos de itens pré-definidos. Há lotes com valores iniciais variados, como um PlayStation 5 a partir de R$ 100. Já o lote mais caro, avaliado em R$ 1,4 milhão, inclui uma máquina para balanceamento de rodas e medição de excentricidade.

Principais destaques dos lotes:

Lotes 10 a 16: diamantes lapidados e pedras preciosas com preços a partir de R$ 14 mil;

Lotes 45 a 47: câmeras fotográficas e lentes a partir de R$ 800;

Lote 52: óculos de realidade virtual com lance inicial de R$ 2,4 mil;

Lote 53: scooter turbo com preço inicial de R$ 2,6 mil;

Lotes 82 e 83: triciclos elétricos por R$ 1 mil cada;

Lote 91: Fiat Uno a partir de R$ 6 mil;

Lote 95: Corsa (GM) com lance inicial de R$ 7,8 mil;

Lote 97: Ford Focus a partir de R$ 9,5 mil.

Os lotes estarão disponíveis para visitação entre os dias 20 e 24 de janeiro nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santos, São Bernardo do Campo, Araraquara, São José do Rio Preto e Bauru. A visitação será presencial, mediante agendamento prévio, em dias úteis. Os endereços e horários estão detalhados no edital do leilão.

Critérios para participação:

Pessoas físicas podem participar desde que:

sejam maiores de 18 anos ou emancipadas;

possuam inscrição regular no CPF;

tenham o selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para pessoas jurídicas, os requisitos são:

possuir cadastro regular no CNPJ;

o responsável ou procurador da empresa deve possuir o selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema digital.

Como participar do leilão?

Os interessados devem acessar o Sistema de Leilão Eletrônico pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) entre 23 e 27 de janeiro. É necessário selecionar o edital nº 0800100/000007/2024 da 8ª Região Fiscal, escolher o lote desejado, aceitar os termos e incluir a proposta, respeitando o valor mínimo estipulado.

Orientações importantes:

A Receita Federal destacou que os bens adquiridos por pessoas físicas não podem ser revendidos. Além disso, alertou para possíveis golpes envolvendo transmissões ao vivo fraudulentas simulando leilões. O órgão reforça que a participação ocorre exclusivamente pelo e-CAC e que o pagamento das mercadorias deve ser realizado por meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), nunca por depósitos ou transferências a terceiros.

Por fim, a Receita orienta os interessados a consultar o edital completo para mais detalhes sobre os procedimentos e condições do leilão.