Compras internacionais no Pará têm aumento de 28,5% em 2024

As compras internacionais feitas no Pará tiveram um aumento de 28,5% durante 2024. A quantidade representa um valor de cerca de US$ 2,607 milhões. Foram 7 mil toneladas contra 5,4 mil toneladas em 2023. Os dados são da Receita Federal e apontam para um caminho inverso do estado em relação ao país: as importações feitas por consumidores do Brasil tiveram uma queda de 11% no ano passado.

No entanto, os impostos totais de importação tiveram uma queda de 5,86% no Pará: em 2024, R$ 101,1 milhões foram arrecadados e, no ano anterior, R$ 107,4 milhões. Desse valor, R$ 35,8 milhões, ou seja, 35,43%, são referentes ao Remessa Conforme, do governo federal, programa mais conhecido como “taxa da blusinha” - que passou a ser cobrado a partir de agosto de 2023 para regularizar a importação de mercadorias.

No começo, compras de até US$ 50 eram isentas do imposto de importação, mas tinham que ser declaradas à Receita. Até então, o índice de mercadorias declaradas era considerado pequeno. Ainda em 2023, no entanto, os estados instituíram um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17% para essas compras e, em agosto de 2024, o Congresso Nacional instituiu uma alíquota de 20% para a obtenção de itens de até US$ 50.

Quando estava em debate no Senado, a "taxa das blusinhas" chegou a ser retirada do projeto pelo relator, o senador Rodrigo Cunha (Podemos/AL). Porém, entidades empresariais argumentaram junto aos parlamentares que a concorrência com produtos estrangeiros mais baratos prejudicava a indústria nacional. Além disso, a medida foi vista pela base governista como um meio de aumentar a arrecadação.

Impactos

Apesar do aumento nas importações registrado em 2024 no Pará, muitos consumidores têm evitado as compras internacionais devido às taxas. A estudante de psicologia Evelyn Ferraz, de 23 anos, fez isso. Segundo ela, uma diferença nos preços após a aprovação das alíquotas foi sentida: antes, cinco peças de roupas saíam por R$ 200, agora, um item apenas chega a R$ 150. “Escolho as peças mais baratas ou em pouca quantidade”.

A procura da estudante é por roupas, acessórios e produtos de decoração. Tudo, segundo ela, subiu de preço. “Eu não estou mais optando por fazer compra internacional por conta do preço. Então, sempre tento ver lojas nacionais, porque fica bem mais barato. Quando só me resta a opção de fazer uma compra internacional, a saída é comprar pouco mesmo. Em 2024, pelos valores cobrados, diminuí bastante a minha quantidade de compras”, afirma.

Em sites como a Shein, algumas lojas nacionais estão cadastradas. Elas acabam sendo os alvos de consumidores insatisfeitos com as taxas de importação - ainda que haja um valor cobrado para o frete dentro do país. “Então, quando quero comprar alguma coisa, um biquíni, por exemplo, sempre procuro nos setores nacionais para não ter que pagar imposto”, completa Evelyn.

Total de importações no estado do Pará

(fonte: Receita Federal)

Quantidade (toneladas)

2023: 5.477

2024: 7.041

Valor da Importação (FOB US$ milhão)

2023: 2.434

2024: 2.607

Total Imposto de Importação (R$ milhões)

2023: 107.454

2024: 101.155

Arrecadação com Remessa Conforme (R$ milhões)

2023: 2.187

2024: 35.838