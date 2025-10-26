Mais de 3 kg de drogas são apreendidos dentro de embarcação em Breves, na ilha do Marajó

Mais de 3 kg de entorpecentes, transportados em uma embarcação que saiu de Manaus, foram apreendidos na Base Fluvial Integrada Antônio Lemos, no estreito de Breves, na ilha do Marajó, na noite do último sábado (25). Durante a operação, um homem foi preso. A embarcação, denominada “Rondônia”, seguia com destino ao porto de Belém.

Com o auxílio do cão farejador do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, o “Anubis”, foram encontrados 2,005 kg de substância do tipo skunk e 1,075 kg de substância do tipo oxi, totalizando 3,080 kg de drogas. Os entorpecentes estavam na mala de um dos passageiros.

Após a apreensão, o homem e as drogas foram encaminhados à delegacia instalada na Base Antônio Lemos para a adoção dos procedimentos legais. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), integra as estratégias de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região do Marajó.

Resultados positivos

“A presença da Base Fluvial de Antônio Lemos na região do Marajó tem resultado em ações positivas para a segurança, que age na interceptação de embarcações que servem como transporte para o tráfico de drogas e para outras ações que partem de grupos criminosos. Nossas equipes realizam fiscalizações diárias na malha fluvial com o intuito de coibir os crimes e garantir maior segurança para essa região”, afirma o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Óbidos

E ainda ma última sexta-feira (24), na Base Fluvial Candiru, localizada no estreito de Óbidos as ações de fiscalização resultaram na apreensão de uma arma de fogo, de calibre20, e também mais 10 munições escondidas na cabine de um caminhão, que estava sendo transportado na embarcação “Gabriela II”. O material apreendido, juntamente com o proprietário do veículo, foi encaminhado para a unidade policial da Base Fluvial para os procedimentos cabíveis.