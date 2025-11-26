Mais de 160 kg de drogas são apreendidos dentro de pneu de carro na BR-230, em Vitória do Xingu

Cerca de 161 kg de drogas, entre skunk e cocaína, foram apreendidos durante uma fiscalização na BR-230, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. O entorpecente foi encontrado dentro do pneu de um veículo durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 578, na noite de terça-feira (25). O condutor do carro foi detido.

Segundo as informações da PRF, por volta das 18h30, os agentes abordaram uma carreta Mercedes-Benz/LS branca. O veículo era conduzido por um homem de 27 anos, natural de Imperatriz, cidade do Maranhão.

O veículo foi levado até uma borracharia para uma verificação mais minuciosa. Após a inspeção, foram encontrados dentro dos pneus traseiros 128 tabletes de drogas, sendo: 98 tabletes de substância análoga a skunk (126,50 kg), 23 tabletes de pasta base de cocaína (26,36 kg) e 7 tabletes de cloridrato de cocaína (8,7 kg).

A droga teria saído de Manaus, no Amazonas, e possivelmente tinha como destino o estado do Maranhão. Diante dos fatos, o condutor e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.