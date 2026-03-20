Mais 4,4 kg de skunk, a ‘supermaconha’, são apreendidos em embarcação em Óbidos

Cerca de 4,4 quilos de skunk, conhecida como a “supermaconha”, foram apreendidos dentro de uma embarcação no município de Óbidos, no oeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de quinta-feira (19), quando o entorpecente foi localizado em uma mala. Conforme as informações iniciais, a droga estava em um barco que saiu de Manaus (AM) com destino a Belém.

A ação foi realizada por agentes do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), da Base Integrada Fluvial Candiru. Um homem suspeito de ligação com a bagagem foi detido. Ele prestou depoimento e foi liberado. Após análise do sistema de videomonitoramento da embarcação, os agentes identificaram outro suspeito, apontado como responsável por deixar a mala a bordo. As equipes seguem em diligências para localizá-lo.

Para o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ed-Lin Anselmo, a atuação integrada das forças de segurança na malha fluvial é fundamental no combate ao tráfico de drogas. “A Base Candiru é estratégica, pois permite uma atuação mais eficiente no controle das rotas fluviais, ampliando a capacidade de fiscalização e resposta das equipes”, afirmou.

Ed-Lin Anselmo acrescentou que o resultado desse trabalho são apreensões importantes de drogas, como a registrada. “Continuaremos intensificando esse tipo de ação, não só na Base Candiru, mas também na Base Antônio Lemos, localizada no rio Tajapuru, em Breves, no Marajó, para garantir mais segurança à população e impedir a circulação de ilícitos em nossas vias fluviais”, disse.

As Bases Fluviais Integradas Antônio Lemos e Candiru, mantidas pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), são pilares da estratégia de segurança pública no Estado. As unidades atuam no combate ao tráfico de armas e drogas, em fiscalizações sanitárias, na abordagem de pessoas e embarcações e no enfrentamento de outros crimes na malha fluvial.