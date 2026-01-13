Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mãe presa suspeita de agredir filhos em Marituba reacende debate sobre Lei da Palmada

O caso ocorreu na última sexta-feira (9) e envolveu três crianças de seis, quatro e um ano

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: arquivo)

A prisão em flagrante de uma mãe suspeita de agredir três filhos com um fio elétrico em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, voltou a colocar em discussão os limites da disciplina e o que está previsto na chamada Lei da Palmada. O caso ocorreu na última sexta-feira (9) e envolveu três crianças de seis, quatro e um ano, todas com marcas de ferimentos e hematomas pelo corpo após a agressão. Elas foram atendidas pelo Conselho Tutelar e estão sob cuidados da avó materna.

Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, as crianças foram encontradas escondidas dentro de um quarto, assustadas e com sinais de espancamento. A mãe admitiu, em depoimento, ter utilizado um fio elétrico ao perder o controle após uma discussão familiar. Ela segue presa enquanto a Polícia Civil conduz o inquérito sob sigilo.

Lei da Palmada

O episódio se enquadra no tipo de situação prevista na Lei 13.010/2014, conhecida como Lei Menino Bernardo ou Lei da Palmada. O decreto alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para coibir castigos físicos e tratamentos cruéis. Para entender os aspectos jurídicos, a reportagem ouviu o advogado criminalista Luiz Araújo.

Segundo o advogado, a legislação foi criada com o objetivo de mudar o padrão educativo baseado na violência. “A Lei 13.010/2014 alterou o ECA justamente para assegurar uma educação sem agressões. A norma garantiu uma educação sem violência às nossas crianças brasileiras, permitindo apenas o diálogo e métodos não violentos no processo de formação”, diz.

Maus-tratos

Araújo explicou que, em situações como a de Marituba, a conduta dos responsáveis pode configurar diferentes tipos de crimes. “A violência física perpetrada pelos pais contra seus filhos no processo de educação pode, em tese, configurar o crime de maus-tratos como o de tortura”. Ele acrescentou que a distinção não está apenas na violência causada, mas na intenção do agressor. Para ele, “se o agente agride para fins de educação, a conduta pode se amoldar ao crime de maus-tratos; do contrário, se a vontade é praticada como forma de castigo pessoal para provocar sofrimento por prazer ou ódio, essa conduta se amolda ao crime de tortura”.

Ao comentar o caso específico, Araújo avaliou que, pelos relatos divulgados, a conduta da mãe aparenta se enquadrar no crime de maus-tratos. Ele ponderou, porém, que a definição jurídica final dependerá da análise da autoridade policial após a conclusão do inquérito. “A adequação penal só será confirmada ao fim das investigações”, apontou.

Penas

As penas variam conforme o enquadramento. Luiz Araújo detalhou que o crime de maus-tratos prevê pena de dois a cinco anos de prisão, enquanto a tortura tem pena de dois a oito anos. “Além da responsabilização criminal, o juiz pode determinar medidas como afastamento do agressor, suspensão ou perda do poder familiar e o acolhimento institucional da criança”, fala.

O advogado também destacou que práticas consideradas culturalmente comuns no passado deixaram de ter respaldo legal. “Hoje o nosso ordenamento jurídico veda qualquer possibilidade de castigo físico ou tratamento cruel, portanto a famosa palmada educativa ficou no passado”, afirma. Segundo ele, especialistas entendem que esse tipo de punição “causa dor e humilhação às nossas crianças”. “O direito à educação não autoriza ninguém a agir com violência”, reforçou.

O Conselho Tutelar segue acompanhando o caso em Marituba e a Polícia Civil conduz as investigações sob sigilo. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

LEI DA PALMADA

Mãe presa suspeita de agredir filhos em Marituba reacende debate sobre Lei da Palmada

O caso ocorreu na última sexta-feira (9) e envolveu três crianças de seis, quatro e um ano

13.01.26 13h59

INVESTIGAÇÃO

Empresário é baleado durante tentativa de homicídio em Redenção

O crime ocorreu na noite de segunda-feira (12), no setor Park dos Buritis I

13.01.26 13h24

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de fazer ‘delivery de drogas’ é preso em flagrante em Santarém

O suspeito foi detido na madrugada desta terça-feira (13), no bairro Santarenzinho

13.01.26 12h33

PRESO

Suspeito de ameaça e tentativa de feminicídio contra ex-companheira é preso no Marajó

O homem foi detido após uma ação da polícia no município de Chaves

13.01.26 10h45

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FLAGRANTE

Médica é presa com mais de 70 kg de drogas em frente às filhas

Edivania Soares de Sousa transportava maconha e skunk com duas filhas menores no carro

12.01.26 22h05

POLÍCIA

Mãe é presa por agredir três filhos com fio elétrico em Marituba; um deles bebê

Bebê de um ano, e crianças de 4 e 6 anos foram encontradas com várias marcas pelos corpos; mãe foi presa em flagrante

12.01.26 21h49

POLÍCIA

Menino de 14 anos morre por descarga elétrica em instalação irregular em Marabá

Vizinho responsável pela instalação elétrica não prestou socorro à vítima ou apoio à família

12.01.26 22h51

HOMICÍDIO

VÍDEO: Jovem empresário é morto a tiros em frente à própria loja em Castanhal

O crime ocorreu na noite de domingo (11), no bairro Centro

12.01.26 10h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda