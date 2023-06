Mãe é suspeita de estuprar filho de 5 anos junto com o companheiro, no AM; casal foi preso

Uma mulher de 25 anos e o companheiro, 24, foram presos, nesta terça-feira (6), suspeitos de estuprar o filho da mulher, de 5 anos de idade, no Amazonas. A Polícia Civil disse que os abusos sexuais cometidos pela mãe e padrasto começaram em outubro de 2022 e ocorreram na casa da mulher, em Parintins. O caso foi denunciado pelo pai do menino, que já registrou oito Boletins de Ocorrência. As informações são do G1 Amazonas.

"Os pais do garoto são separados e a guarda é do pai. No entanto, em outubro do ano passado, o menino passou a ficar com a mãe aos finais de semana, exatamente quando os abusos começaram", afirmou a delegada Marna de Miranda, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DIP) de Parintins em conversa com o G1 Amazonas.

Marna informou que, em abril deste ano, o genitor da criança foi ouvido junto com outro familiares, testemunhas e médicos que atenderam a vítima em unidades de saúde de Parintins depois que os abusos ocorreram.

"As investigações começaram em outubro de 2022 nesta delegacia e, ao assumir a DEP, encaminhei o caso à Justiça. No entanto, o pai da criança continuou registrando Boletim de Ocorrência (BO) sobre o mesmo fato", contou a delegada ao portal G1.

Assim que foi feita a expedição dos mandados, o suspeito e o companheiro dela foram detidos pela PC. "Ambos foram presos preventivamente e indiciados por estupro de vulnerável, e irão permanecer à disposição do Poder Judiciário", destacou a polícia.