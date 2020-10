Pais espancam filho de 11 anos por abusar das irmãs menores

Um menino de 11 anos foi espancado pelos pais após terem descoberto que ele mantinha relações sexuais com, pelo menos, outras três crianças da família, incluindo uma prima de apenas quatro anos. Na tentativa de escapar da surra anunciada pelo pai, o garoto fugiu de casa e pediu ajuda em um ponto comercial próximo da residência da família. O caso aconteceu em Patos de Minas (MG), no Alto Parnaíba, nesta quinta-feira, 22.

De acordo com a Polícia Militar, comerciantes acionaram uma viatura dizendo que o menino chegou ao estabelecimento correndo, machucado e com a camisa rasgada. Ele disse que tinha sido agredido pelos pais. Já na casa da família, os policiais ouviram a motivação dos pais para a agressão. A própria mãe do menino, uma jovem de 25 anos, revelou que o filho havia mantido relação com a criança de quatro anos. E contou que o marido, revoltado com a conduta do menino, passou a agredi-lo com uma corda. Além disso, apontou que o outro filho, de oito anos, também teria mantido relações com a própria irmã, de cinco.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência. As crianças que mantiveram relações estão sendo ouvidas pela Polícia Civil. O pai do garoto ainda não foi encontrado, mas a mãe e o menino de 11 anos também foram ouvidos. As crianças irão passar por exames médicos que irão avaliar se foram, de fato, violadas. O pai dos meninos, de 28 anos, foi qualificado no boletim de ocorrência, mas não foi encontrado pelos policiais militares.