Mãe e filhos são presos em Goiás por participação de homicídio no Pará

Uma mulher e seus dois filhos estão entre as pessoas presas, nesta quinta-feira (2), durante a “Operação Ignávia”, da Polícia Civil do Pará. A ação ocorreu de forma integrada com as polícias civis de Goiás e do Amazonas, visando dar cumprimento a quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela vara criminal da Comarca de Redenção, município do sudeste do Pará, onde duas pessoas foram assassinadas no ano de 2022.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que os crimes foram praticados por motivação passional e financeira e que, logo após o fato, os suspeitos conseguiram fugir para os estados de Goiás e do Amazonas.

A operação integrada teve coordenação do Núcleo de Inteligência Policial e da Diretoria de Polícia do Interior e foi deflagrada de forma simultânea no Pará, Goiás e Amazonas, contando com a participação de mais de 30 policiais civis.

Para as prisões efetuadas em Goiás, as equipes do Pará contaram com apoio da Polícia Civil local, que prendeu uma mulher e seus dois filhos na cidade de Goianira. Já no Amazonas, no município de Parintins, os policiais prenderam outra mulher, suspeita de ser a mandante do crime.

Responsável pelo inquérito policial que resultou na ação, o delegado Darlan Dantas ressalta que agora os trabalhos “seguirão os trâmites normais para finalização no prazo legal, ficando os presos à disposição do Poder Judiciário”. Ele também agradeceu pelo “apoio irrestrito das Polícias Civis do Estado do Amazonas e de Goiás na ação e efetivo empenho na resolutividade do caso”