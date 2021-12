Mãe e filho são assassinados a tiros em Capitão Poço

​Uma mulher identificada como Maria Valdineia Oliveira, 48 anos, e o filho dela, Antônio Oliveira, de apenas 17 anos, foram executados a tiros, na madrugada do último domingo (26), na zona rural de Capitão Poço, município que compõe a região nordeste paraense. O duplo homicídio ocorreu em uma estrada de terra batida de acesso à Vila Igarapé Grande, nas proximidades da comunidade Castanheira.

A Polícia Civil foi acionada e, ao chegar no endereço repassado, constatou a veracidade da ocorrência. Aparentemente, mãe e filho apresentavam perfurações de arma de fogo, possivelmente calibre 38. No local, não havia nenhuma testemunha que pudesse repassar mais informações, e a cena do crime já não estava mais preservada. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) de Castanhal esteve analisando os corpos, para, então, removê-los ao Instituto Médico Legal (IML).

Durante​ revista​, na tentativa de localizar os documentos das vítimas, foram encontradas três trouxas de substância análoga à cocaína nas vestimentas de Maria. Ela já tinha passagem pela polícia de Ourém por tráfico de drogas.​ Um dos filhos da suposta traficante esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência do caso e confirmou que sua mãe tinha envolvimento com o crime.​

Além disso, no momento em que foram mortas, as vítimas estariam em uma motocicleta modelo Pop 100, de placa OTR-3260, cor vermelha. O veículo tinha registro de furto/roubo. A Polícia Civil investiga se esses fatores podem ter relação com o duplo homicídio. Quem tiver qualquer informação que ajude na localização e prisão dos suspeitos, pode repassar através do Disque-Denúncia, no número 181.