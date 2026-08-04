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Polícia

Mãe diz que amigos incentivaram jovem desaparecida no Ver-o-Rio a pular na Baía do Guajará, em Belém

O episódio ocorreu na tarde de segunda-feira (3/8), no Complexo Ver-O-Rio. Até o momento, a adolescente não foi localizada pelo Corpo de Bombeiros

O Liberal
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A imagem em destaque mostra Vanessa Bonneterre, mãe de Wyni Beatriz, a jovem desaparecida. (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Vanessa Bonneterre, mãe de Wyni Beatriz, jovem que desapareceu após pular nas águas da ⁠Baía do Guajará, conversou com a imprensa sobre o caso nesta terça-feira (4/8). Segundo ela, a filha estava consumindo bebida alcoólica com outros três amigos — sendo apenas um deles maior de idade —, que supostamente teriam incentivado a jovem a se jogar na baía. O episódio ocorreu na tarde de segunda-feira (3/8), no Complexo Ver-O-Rio, no bairro do Umarizal, em Belém.

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“Eles (amigos da adolescente) falaram (para a polícia) que deram bebida alcoólica e antidepressivo para ela. E, quando eu abri o celular dela, vi que ele (um dos jovens) queria dar ecstasy para ela. Na conversa, ela (Wyni) falou que não sabia o que era e (...) e disse que ‘queria voltar viva para casa, de preferência’”, afirmou Vanessa.

A genitora contou que soube o que tinha acontecido com a filha depois que recebeu uma ligação de um dos amigos de Wyni, que estava com a garota e tentou salvá-la. “O que tentou salvar a vida dela me ligou e eu achei que era trote, desliguei. Eu pedi para o meu marido (Wellington Trindade) ir até o Ver-o-Rio ter certeza do que tinha acontecido. A Wyni sabia nadar. Falaram que ela pulou três vezes (no rio). Quando ela pulou e não voltou, todo mundo fugiu (os amigos)”, contou. 

desaparecimento jovem Ver-o-Rio

De acordo com a mãe da garota desaparecida, um homem que vive em situação de rua conseguiu alcançar dois dos jovens que estavam com Wyni para que não fossem embora. Vanessa comentou ainda que possui prints das conversas da filha e de um dos jovens que estavam com a filha antes dela sumir. 

Os dois jovens menores de idade foram levados para a Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA); já o rapaz maior de idade foi encaminhado para a Seccional Urbana do Comércio da Polícia Civil do Pará. Em nota, a PC informou que a Data instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do desaparecimento. "Até o momento, dois adolescentes que estavam com a vítima e uma testemunha já foram ouvidos", comunicou.

Em nota, a PC informou que a Data instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do desaparecimento. Já a Polícia Científica do Pará informou que os adolescentes foram encaminhados para a realização de exames toxicológicos na noite desta terça-feira (4). Os laudos dos exames, quando finalizados, serão enviados para a Polícia Civil, que investiga o caso.

Buscas

Por questões de segurança, as buscas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) pela jovem precisaram ser interrompidas ao anoitecer. Elas foram retomadas na manhã desta terça (4/8). Até esta tarde, ela ainda não havia sido localizada pelos militares. O Corpo de Bombeiros também informou que uma equipe especializada de mergulho e salvamento atua na ocorrência, mas até a noite de ontem, o corpo da adolescente não tinha sido localizado. O trabalho deve ser reiniciado na manhã desta quarta-feira (04).

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