Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é encontrado morto sentado às margens de estrada na zona rural de Tailândia

A área foi isolada para preservar os vestígios até a chegada das equipes da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e remoção do corpo

O Liberal
fonte

Homem é encontrado morto sentado às margens de estrada na zona rural de Tailândia. (Reprodução/ Portal Tailândia)

Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (4), na Vila Borba Gato, no Ramal dos Cunhados, zona rural de Tailândia, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Sebastião dos Santos Silva. De acordo com o 45º Batalhão da Polícia Militar ao Portal Tailândia, a guarnição do Distrito Palmares foi acionada por volta das 7h para verificar uma denúncia de um possível crime na região.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram Sebastião já sem sinais vitais. A posição em que o corpo foi localizado chamou a atenção da equipe: a vítima estava sentada às margens da estrada vicinal.

A área foi isolada para preservar os vestígios até a chegada das equipes da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e remoção do corpo. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias, a causa da morte e se houve a prática de algum crime.

Em nota, a PM confirmou que foi acionada para a ocorrência na Vila Borba Gato, no Ramal dos Cunhados, zona rural de Tailândia. "No local, os policiais constataram que um homem morto. A área foi isolada, e a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos legais", informou a corporação.

Já a Polícia Científica A Polícia Científica do Pará informou que o corpo da vítima chegou à unidade de Tucuruí no final da tarde desta terça-feira. “O exame pericial será realizado e em seguida o corpo da vítima será liberado para os familiares”, detalhou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é encontrado morto sentado às margens de estrada na zona rural de Tailândia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

BELÉM

Ponto cego impediu registro do desaparecimento de adolescente no Ver-o-Rio, diz Prefeitura

Segundo a administração municipal, o ponto exato onde ocorreu o incidente não foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento por se tratar de uma área de ponto cego

04.08.26 22h41

POLÍCIA

Suspeito de tráfico de drogas é morto após troca de tiros com a polícia no Bengui

Arthur Pinheiro Diniz, que morreu na tarde desta terça-feira (04), na rua Piratininga, tinha vários papelotes de drogas

04.08.26 22h06

POLÍCIA

Mulher morre após ser violentamente agredida pelo próprio filho em Baião

Luzilene Rocha, de 53 anos, foi espancada pelo filho e não resistiu aos ferimentos

04.08.26 20h30

OPERAÇÃO LIVIA

Tucuruí: jovem é preso suspeito de integrar grupo de extremismo digital

Além do Pará, a ação aconteceu de forma simultânea no Ceará, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul

04.08.26 18h05

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de tráfico de drogas é morto após troca de tiros com a polícia no Bengui

Arthur Pinheiro Diniz, que morreu na tarde desta terça-feira (04), na rua Piratininga, tinha vários papelotes de drogas

04.08.26 22h06

POLÍCIA

Mulher morre após ser violentamente agredida pelo próprio filho em Baião

Luzilene Rocha, de 53 anos, foi espancada pelo filho e não resistiu aos ferimentos

04.08.26 20h30

POLÍCIA

Mãe diz que amigos incentivaram jovem desaparecida no Ver-o-Rio a pular na Baía do Guajará, em Belém

O episódio ocorreu na tarde de segunda-feira (3/8), no Complexo Ver-O-Rio. Até o momento, a adolescente não foi localizada pelo Corpo de Bombeiros

04.08.26 17h28

OPERAÇÃO LIVIA

Tucuruí: jovem é preso suspeito de integrar grupo de extremismo digital

Além do Pará, a ação aconteceu de forma simultânea no Ceará, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul

04.08.26 18h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda