Homem é encontrado morto sentado às margens de estrada na zona rural de Tailândia
A área foi isolada para preservar os vestígios até a chegada das equipes da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e remoção do corpo
Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (4), na Vila Borba Gato, no Ramal dos Cunhados, zona rural de Tailândia, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Sebastião dos Santos Silva. De acordo com o 45º Batalhão da Polícia Militar ao Portal Tailândia, a guarnição do Distrito Palmares foi acionada por volta das 7h para verificar uma denúncia de um possível crime na região.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram Sebastião já sem sinais vitais. A posição em que o corpo foi localizado chamou a atenção da equipe: a vítima estava sentada às margens da estrada vicinal.
A área foi isolada para preservar os vestígios até a chegada das equipes da Polícia Científica, responsáveis pela perícia e remoção do corpo. O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias, a causa da morte e se houve a prática de algum crime.
Em nota, a PM confirmou que foi acionada para a ocorrência na Vila Borba Gato, no Ramal dos Cunhados, zona rural de Tailândia. "No local, os policiais constataram que um homem morto. A área foi isolada, e a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para os procedimentos legais", informou a corporação.
Já a Polícia Científica A Polícia Científica do Pará informou que o corpo da vítima chegou à unidade de Tucuruí no final da tarde desta terça-feira. “O exame pericial será realizado e em seguida o corpo da vítima será liberado para os familiares”, detalhou.
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